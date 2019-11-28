Моне и Ван Гог в Подмосковье. «Новый Иерусалим» подготовит новые выставки

На выставке «Шагал: между небом и землей» представлено 239 работ. Привезли их из музеев и частных коллекций трех стран: России, Франции и Белоруссии. И всего за неделю выставка собрала более 10 тысяч посетителей.

«До Шагала у нас было много проектов — Фаберже, Левитан, Дюрер, Шишкин. И сегодня мы подошли к своему главному проекту, и для нас открылись новые перспективы развития. Это западные музеи, которые сегодня участвуют в этом проекте: Национальный центр Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Ницце, белорусские коллеги», — рассказал в эфире «360» директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Также недавно музейно-выставочный комплекс открыл выставку «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» — ее посетили уже больше 30 тысяч человек. Сейчас «Новый Иерусалим готовится к новым проектам».

«Конечно, на этом не собираемся останавливаться. Я уверен, следующие проекты будут еще более успешные и масштабные. Здесь будут выставки, связанные с Моне, Ренуаром, Ван Гогом и другими мировыми художниками. Будем продолжать и региональную программу», — добавил Василий Кузнецов.

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Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» находится в подмосковной Истре рядом с Новоиерусалимским монастырем. В 2014 году музей переехал в новое трехэтажное здание. Теперь выставки проходят в современном пространстве, площадь которого 10 тысяч квадратных метров.