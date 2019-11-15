Марк Шагал в «Новом Иерусалиме»

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открыли выставку «Шагал: между небом и землей». Это крупнейшая экспозиция работ Марка Шагала в России — в ней собрано 239 работ из трех стран. Оценить ее приехали внучки знаменитого авангардиста.

Источник фото: телеканал «360»

Две сотни шедевров

Марк Шагал — российский и французский художник белорусско-еврейского происхождения. Родился в Витебске 24 июня 1887 года. Занимался графикой, живописью, сценографией. Его признали одним из самых известных представителей авангарда ХХ века. И сегодня у жителей и гостей Подмосковья появилась возможность увидеть огромное собрание его работ в одном месте.

На выставке «Шагал: между небом и землей» представлено 239 работ. Привезли их из музеев и частных коллекций трех стран: России, Франции и Белоруссии. Кроме того, в собрание вошли экспонаты, которые могли окружать художника в детстве: лубки, изразцы, предметы быта и религиозного обихода.

«Мы стараемся сделать наши музеи наполненными смыслом, интересными работами, уникальными работами, и в этом нам помогают очень много добрых людей: семьи великих художников, родственники. Сегодня для нас очень важный день», — сказал на открытии выставки губернатор Андрей Воробьев. Он также поблагодарил всех, кто помогал собирать такую большую и уникальную коллекцию.

Самые строгие и справедливые судьи здесь — внучки художника. Мерет и Белла Мейер отметили, что выставка выражает самые главные эмоции: «любовь к миру и то, что важно для всех нас».

Источник фото: телеканал «360»

Марк Шагал сейчас популярен как никогда. В глубине сердца мы понимаем, что Россия всегда была в самом сердце, в самой душе Шагала. И дорогого стоит сейчас увидеть благодаря «Новому Иерусалиму» вот этот новый подход Мерет Мейер внучка Марка Шагала.

А работа проделана действительно колоссальная. Экспонаты предоставили не только «Новый Иерусалим», но и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей истории евреев в России и частные коллекционеры.

«Это просто огромная работа. Она и организационная, и искусствоведческая — достойна всякого уважения, потому что каждый раз это очень трудно все и придумать, и как это представить, договориться с музеями и коллекционерами, чтобы эту коллекцию собрать», — отметил в разговоре с «360» искусствовед Андрей Великанов.

Источник фото: Белла с книгой и вазой с цветами или Белла в Мурийоне, 1926. Частное собрание. © ADAGP Paris 2019 Chagall

Неслучайное место

Сегодня работы Шагала выставлены «Новом Иерусалиме», что символично — старый Иерусалим был для него знаковым местом. Художник преодолел запрет, существовавший в традициях иудаизма, — создание иллюстраций к Библии. Эскизы, гобелены, мозаики, витражи — страна вдохновила Шагала на множество работ. А в 1977 году он даже получил звание почетного гражданина Иерусалима.

«Слово „Иерусалим“ для Шагала действительно имело большое значение, потому что для него понятие Святой земли, библейская его история, он довольно долго и мучительно шел к этому — к своим иллюстрациям в Библии», — рассказал Андрей Великанов.

И вот в 2019 году в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открывается выставка, собравшая в себе более двух сотен работ Шагала. И такое совпадение случайностью не кажется.

Продлится выставка «Шагал: между небом и землей» до 8 марта 2020 года.

«Уверен, что это такая новая эра для музея „Новый Иерусалим“. Музей новый, большой, уже одушевленный. На днях мы отмечали пятилетие нового здания», — подчеркнул директор комплекса Василий Кузнецов.

Саму выставку построили по двум параллельным линиям: тематической и хронологической. Во внимании посетителей три направления: «Жизнь земная» (живопись и графика первой четверти XX века), «Путешествия и мосты» (работы второй четверти XX века, связанные с поездкой на Святую землю), «Бытие небесное» (произведения второй половины XX века).

Для более детального исследования жизни и творчества Марка Шагала выпустили специальный каталог. Он включает в себя статьи о художнике, биографию, ранее не публиковавшиеся письма. Также в издание вошли работы с выставки.