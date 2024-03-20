Подмосковье 20 марта 2024, 17:23 Новый государственный природный заказник появился в Лотошине Фото А. Русанова

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Новый государственный природный заказник «Малая Лобца» появился в Лотошине по поручению правительства Московской области. Площадь особо охраняемой территории составляет более четырех тысяч гектаров.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, на территории заказника зафиксированы места обитания видов, занесенных в Красную книгу Московской области, — девять видов фауны, 13 видов грибов и лишайников, а также растение венерин башмачок настоящий, занесенное также в Красную книгу России.

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«В границах заказника расположены особо ценные в экологическом отношении природные комплексы и объекты, хорошо сохранившиеся биоценозы, имеющие важное научное и природоохранное значение», — рассказал Фирсов.

Новый заказник позволит сохранить природные комплексы Подмосковья и предотвратить угрозу их исчезновения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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