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    28 июля 2022, 19:35

    Новый гардероб. «Доброе дело» помогло лишившейся жилья женщине из ДНР

    Гумпомощь из Подмосковья помогла оставшейся без крова женщине из ДНР

    Оксана Кириллова

    Жительница Донецкой Народной Республики Маргарита в результате обстрела ВСУ лишилась дома, матери и мужа. На складе гуманитарной помощи в Донецке она, ее знакомая и сестра, также оказавшиеся в сложной ситуации, смогли заново собрать себе гардероб из новых вещей. Их привезли из Московской области в рамках акции «Доброе дело».

    Новый гардероб. «Доброе дело» помогло лишившейся жилья женщине из ДНР

    Женщинам пришлось бежать из собственного дома. В одном из поселков ДНР для них нашлось бесплатное жилье благодаря неравнодушным людям. Новые жительницы заполнят пустующий дом гумпомощью, полученной от волонтеров.

    Новый гардероб. «Доброе дело» помогло лишившейся жилья женщине из ДНР | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Я два месяца провалялась в больнице в Докучаевске. К нам приезжали врачи из Крыма, Донецка, я попала на русских докторов. Они спасли меня. Вытащили осколок из руки, которым мне перебило кость, и сделали пересадку кожи, очень им благодарна», — рассказала «360» Маргарита.

    По ее словам, русские военные тоже помогли: сопровождали машину, на которой ее и мужа увозили из родной Павловки в больницу в Волноваху. Уже оттуда Маргарита попала в докучаевское медучреждение.

    «Спасибо и военным, и русским докторам. Если бы не они, не знаю что бы я дальше делала», — призналась женщина.

    «Звала маму, но она не шевелилась»

    Снаряд попал в дом Маргариты 8 мая. Мать погибла на месте. Муж — через некоторое время в больнице: осколок попал ему в брюшную полость, шансов выжить не было.

    «Прилет был прямо в дом. Падали снаряды, сыпались стекла, было очень страшно, стены дрожали от этих взрывов. Я почувствовала, что меня будто в асфальт закатало, стала паниковать, пыталась выбраться из-под завалов. Звала маму, но она не шевелилась», — вспомнила Маргарита тот ужасный день.

    Ей, знакомой и сестре помогла координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.

    «Женщины нашли меня благодаря сарафанному радио. Мой номер телефона был озвучен на местных каналах, его писали в местных газетах. Не могу отказать людям, которые попали в беду. Кто обращается, всем стараюсь помочь: где-то жильем, где-то подсказать, куда подать документы, посоветовать, куда устроиться на работу», — пояснила она.

    Новый гардероб. «Доброе дело» помогло лишившейся жилья женщине из ДНР | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Бутрина попросила молодых военнослужащих, работающих на складе гумпомощи, встретить женщин и помочь им.

    Пока те выбирали вещи, молодые солдаты сортировали продукты, медикаменты, канцелярские товары и игрушки от семей из Московской области.