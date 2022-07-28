Новый гардероб. «Доброе дело» помогло лишившейся жилья женщине из ДНР

Жительница Донецкой Народной Республики Маргарита в результате обстрела ВСУ лишилась дома, матери и мужа. На складе гуманитарной помощи в Донецке она, ее знакомая и сестра, также оказавшиеся в сложной ситуации, смогли заново собрать себе гардероб из новых вещей. Их привезли из Московской области в рамках акции «Доброе дело».

Женщинам пришлось бежать из собственного дома. В одном из поселков ДНР для них нашлось бесплатное жилье благодаря неравнодушным людям. Новые жительницы заполнят пустующий дом гумпомощью, полученной от волонтеров.

Источник фото: телеканал «360»

«Я два месяца провалялась в больнице в Докучаевске. К нам приезжали врачи из Крыма, Донецка, я попала на русских докторов. Они спасли меня. Вытащили осколок из руки, которым мне перебило кость, и сделали пересадку кожи, очень им благодарна», — рассказала «360» Маргарита.

По ее словам, русские военные тоже помогли: сопровождали машину, на которой ее и мужа увозили из родной Павловки в больницу в Волноваху. Уже оттуда Маргарита попала в докучаевское медучреждение.

«Спасибо и военным, и русским докторам. Если бы не они, не знаю что бы я дальше делала», — призналась женщина.

«Звала маму, но она не шевелилась»

Снаряд попал в дом Маргариты 8 мая. Мать погибла на месте. Муж — через некоторое время в больнице: осколок попал ему в брюшную полость, шансов выжить не было.

«Прилет был прямо в дом. Падали снаряды, сыпались стекла, было очень страшно, стены дрожали от этих взрывов. Я почувствовала, что меня будто в асфальт закатало, стала паниковать, пыталась выбраться из-под завалов. Звала маму, но она не шевелилась», — вспомнила Маргарита тот ужасный день.

Ей, знакомой и сестре помогла координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.

«Женщины нашли меня благодаря сарафанному радио. Мой номер телефона был озвучен на местных каналах, его писали в местных газетах. Не могу отказать людям, которые попали в беду. Кто обращается, всем стараюсь помочь: где-то жильем, где-то подсказать, куда подать документы, посоветовать, куда устроиться на работу», — пояснила она.

Источник фото: телеканал «360»

Бутрина попросила молодых военнослужащих, работающих на складе гумпомощи, встретить женщин и помочь им.

Пока те выбирали вещи, молодые солдаты сортировали продукты, медикаменты, канцелярские товары и игрушки от семей из Московской области.