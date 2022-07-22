«Доброе дело» помогло семьям погибших военных в Комсомольском

Фура из Подмосковья привезла 400 продуктовых наборов и хозяйственных товаров в город Комсомольское (ДНР). Гуманитарный груз доставили в рамках акции «Доброе дело».

Вещи достались семьям военных, которые погибли на фронте. Для детей волонтеры привезли памперсы и канцелярские товары. Гуманитарные пакеты раздают прямо на улицах — в одном из скверов местные жители выбирают привезенную им одежду.

«Много чего нашли, спасибо большое. Это бесценно. Помощь сейчас очень необходима, я осталась одна, без мужа», — сказала «360» женщина по имени Лена. Она взяла дочке несколько нужных вещей.

Также волонтеры доставили в больницу Донецка кабель, с помощью которого у медучреждения будет дополнительный источник питания.

«Хочу поблагодарить людей, которые помогли приобрести и доставили кабель. Он нужен, чтобы мы смогли от имеющегося у нас дизель-генератора проложить его к оперблоку. Таким образом у нас будет резервный источник питания, который крайне необходим, учитывая сложившуюся ситуацию в Донецке», — рассказал «360» директор Республиканского травматологического центра Донецка Андрей Борик.

По его словам, полученный кабель обеспечит бесперебойную работу в том блоке, где оказывают экстренную помощь.

Ранее стало известно, что в рамках акции «Доброе дело» в Донбасс из Московской области привезли очередную партию лекарств и медицинского оборудования.