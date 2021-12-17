Лучший в Подмосковье и один из лидеров в стране. Физтех-лицей Капицы поднялся в российском рейтинге

Физтех-лицей имени Капицы получил в этом году статус лидера сферы образования Подмосковья, а в России он поднялся на четвертое место по конкурентоспособности выпускников. Губернатор Андрей Воробьев на собрании попечительского совета лицея отметил, что здесь учатся ребята со всей страны, а скоро откроют новый технопарк с мастерскими и планетарием.

Губернатор Подмосковья возглавляет попечительский совет Физтех-лицея имени Капицы. На заседании он поблагодарил всю команду образовательного центра за высокие результаты, которые постоянно растут.

Я слова благодарности хотел сказать команде, потому что вы у нас флагман. Лучшая школа в Подмосковье и, пожалуй, одна из лучших школ в нашей любимой стране Андрей Воробьев.

По его словам, стратегически важно приглашать и удерживать ведущих педагогов. Для этого Московская область проводит большую работу. Например, у региона единственная в стране льготная программа «Социальная ипотека».

Воробьев подчеркнул, что уже осенью 2022 года новый корпус начальной школы при физтех-лицее примет сотни ребят.

«Уже 1 сентября 2022-го мы ждем малышей в новом кампусе. Это существенные изменения. Я очень надеюсь, что, как и прежде, конкурс будет высоким. Не сомневаюсь в этом», — отметил губернатор Подмосковья.

Как рассказала директор Физтех-лицея имени Капицы Марина Машкова, в прошлом году учреждение занимало седьмое место по конкурентоспособности выпускников, а в этом — четвертое.

У нас учатся дети из 50 регионов — лидируют, конечно, Москва и Московская область. Также лидеры по количеству поступающих учеников: Башкирия, Краснодарский край, Челябинская, Волгоградская и Ростовская области Марина Машкова.

Андрей Воробьев добавил, что из сотен ребят, которые сейчас учатся в лицее, половина — из разных уголков страны. Все это, по его словам, говорит о масштабе и важности учреждения в системе образования России.

«Мы вновь лучшие в Московской области. И не просто лучшие, а в этом году нам присвоили статус абсолютного лидера по качеству образования в Подмосковье», — рассказала Марина Машкова.

Воробьев отметил, что для работы в физтех-лицее ищут лучших учителей, а выпускники поступают в ведущие технические вузы страны.