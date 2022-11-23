Подмосковье 23 ноября 2022, 23:52 Новый ФОК в Орехово-Зуеве построят в 2023 году

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В Орехово-Зуеве продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. Его возводят на улице Гагарина, сдать ФОК планируют в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Подмосковья.

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Сейчас на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию стен технического этажа, устройство наружных инженерных сетей, уточнили в пресс-службе ведомства. Новый ФОК возводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В двухэтажном ФОКе предусмотрен каток, тренировочный зал с местами для отдыха, спортзал с тренажерами, медпункт и технические помещения. Также в спорткомплексе будут работать сервис по прокату коньков и кафе.

Площадь ледовой арены в новом ФОКе составит 2640 квадратных метров, трибуны будут вмещать до 230 зрителей. Территорию возле спорткомплекса благоустроят и организуют здесь парковку на 55 мест.

Ранее сообщалось, что подготовка 30 катков к зимнему сезону началась в Подольске.

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