Зима в Подмосковье 23 ноября 2022, 17:21 Подготовка 30 катков к зимнему сезону началась в Подольске

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В нескольких районах городского округа Подольск начали подготовку 30 катков к зимнему сезону. Сейчас на плоскостных площадках перед заливкой покрытия готовят снежную подушку и устанавливают оборудование для комфортного отдыха.

Большой каток в парке имени Талалихина начнет работу с 1 декабря. Он сможет принять до 200 человек в день. Для всех желающих будут действовать пункты проката и заточки коньков. Для сохранности вещей муниципалитет закупил свыше 400 ящиков для камеры хранения.

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По будням для многодетных семей и для лиц с ОВЗ предоставляются льготы на катание.⁣⁣ Билет можно будет приобрести прямо на катке. ⠀

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«В этом году бесплатное место для массового катания и игр на льду впервые появится на улице Рабочей. Рядом с домом № 36 построили новую хоккейную коробку для жителей. Отмечу, что площадка универсальная, заниматься спортом там можно в любое время года», — рассказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

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