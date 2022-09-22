Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове | 360°

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Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове

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В Подмосковье все больше больниц оснащают самой современной и модернизированной техникой. Например, во взрослой поликлинике, которая располагается в микрорайоне Авиационном в Домодедове, в тестовом режиме начал свою работу цифровой флюогограф. Медицинскую технику закупили по личному поручению губернатора региона Андрея Воробьева, закупка была произведена в рамках национального проекта «Здравоохранение». На новом аппарате можно проводить до 40 исследований в день.

«Мы реализуем большую программу по замене устаревшего аналогового оборудования на современное — цифровое. Новый флюорограф российского производства. Преимущества цифровой флюорографии при диагностике органов грудной клетки — это максимально точное и четкое изображение в цифровом формате и минимальная лучевая нагрузка на пациента. Также в кабинете перед установкой был проведен ремонт. Всего на эти цели было выделено 12,5 миллиона рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Результаты исследования собираются загружать в личный кабинет пациента на региональном портале государственных услуг. Направление на флюорографию можно попросить у своего лечащего врача. Записаться на прием можно на региональном портале государственных услуг или по единому номеру телефона 122. Ожидается, что новый аппарат выйдет на полную мощность уже к концу октября.

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«Спасибо за возможность проходить флюорографию на новейшем аппарате! Обследую органы дыхания регулярно, теперь это будет намного быстрее и гораздо точнее», — сказала пациентка Лидия Острякова.

Ранее сообщалось, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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