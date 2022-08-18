Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Волоколамске в 2023 году

В Волоколамске построят физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком в 2023 году. Завершено проектирование объекта, сообщил министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

Новый ФОК будет располагаться на улице Рижская.

«Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Завершить строительство ФОКа планируется в 2023 году», — сказал Владимир Локтев.

К строительству физкультурно-оздоровительного комплекса приступят уже в этом году. Работы будут проводить в рамках гос рограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

В новом двухэтажном ФОКе будет крытая ледовая арена для проведения хоккейных матчей со зрительскими трибунами на 230 мест, тренерские, раздевалки, душевые, медицинский блок, административные и технические помещения. Общая площадь здания составит более 5,9 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории появится парковка и места для отдыха, будет выполнено озеленение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детских садов в Подмосковье 1 сентября. Еще несколько учреждений откроют позже осенью.