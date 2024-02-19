Подмосковье 19 февраля 2024, 18:21 Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в деревне Дор под Шаховской Источник фото: Татьяна Рунова

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Завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Дор Шаховского округа. В ближайшее время ФАП откроет двери для пациентов.

Медицинский пункт рассчитан на посещение 36 пациентов в день. В здании, площадь которого составляет 200 квадратных метров, находятся кабинеты специалистов, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов и помещение для персонала.

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Сейчас рабочие проверяют работу инженерных сетей, а в ближайшее время ФАП получит медицинское оборудование и мебель.

В 2024 году в Шаховском округе планируют сдать в эксплуатацию еще два фельдшерско-акушерских пункта: в деревне Дубранивка и селе Ивашково.

Строительство медицинских учреждений ведется по государственной программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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