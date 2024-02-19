19 февраля 2024, 18:21
Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в деревне Дор под Шаховской
Завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Дор Шаховского округа. В ближайшее время ФАП откроет двери для пациентов.
Медицинский пункт рассчитан на посещение 36 пациентов в день. В здании, площадь которого составляет 200 квадратных метров, находятся кабинеты специалистов, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов и помещение для персонала.
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Сейчас рабочие проверяют работу инженерных сетей, а в ближайшее время ФАП получит медицинское оборудование и мебель.
В 2024 году в Шаховском округе планируют сдать в эксплуатацию еще два фельдшерско-акушерских пункта: в деревне Дубранивка и селе Ивашково.
Строительство медицинских учреждений ведется по государственной программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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