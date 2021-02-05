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    05 февраля 2021, 22:18

    Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне городского округа Лотошино

    Анастасия Максимовских, Мария Новикова, Юлия Уткина

    В деревне Введенское открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Всего с начала года в городском округе Лотошино начали работать уже три ФАПа.
    Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне городского округа Лотошино

    Федор Гончаров уже два года работает фельдшером в деревне Введенское. Приехал сюда из Тверской области сразу после медколледжа. Под его присмотром — почти 800 жителей. Раньше медпункт был в двухкомнатной квартире в жилом доме. Теперь предстоит работать в новом корпусе, оснащенном всем необходимым.

    «Я сам сельский житель, родился в селе, учился. Я считаю, что сельский житель не должен недополучать какую-то помощь, в отличие от городского. То есть между ними должно быть равенство, поэтому я и решил приехать, поддержать именно сельского жителя и стоять на охране здоровья сельского жителя», — поделился заведующий введенским ФАПом, фельдшер Федор Гончаров.

    Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне городского округа Лотошино | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Таких ФАПов в городском округе Лотошино с начала года открылось сразу три.

    «На территории г. о. Лотошино открыты 3 фельдшерско-акушерских пункта: в деревне Колицыно, деревне Михалево, деревне Введенское. В этих населенных пунктах не было медпунктов», — сказала глава г. о. Лотошино Екатерина Долгасова.

    Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне городского округа Лотошино | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Во всех фельдшерско-акушерских пунктах есть смотровые, процедурные, медикаменты для оказания первой помощи.

    Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне городского округа Лотошино | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Для молодых специалистов, которые приезжают работать в небольшие деревни по программе «Сельский фельдшер», созданы все условия. В ФАПе находится блок для проживания. Это — трехкомнатная квартира с мебелью и техникой.