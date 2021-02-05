Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне городского округа Лотошино

Федор Гончаров уже два года работает фельдшером в деревне Введенское. Приехал сюда из Тверской области сразу после медколледжа. Под его присмотром — почти 800 жителей. Раньше медпункт был в двухкомнатной квартире в жилом доме. Теперь предстоит работать в новом корпусе, оснащенном всем необходимым.

«Я сам сельский житель, родился в селе, учился. Я считаю, что сельский житель не должен недополучать какую-то помощь, в отличие от городского. То есть между ними должно быть равенство, поэтому я и решил приехать, поддержать именно сельского жителя и стоять на охране здоровья сельского жителя», — поделился заведующий введенским ФАПом, фельдшер Федор Гончаров.

Источник фото: телеканал «360»

Таких ФАПов в городском округе Лотошино с начала года открылось сразу три.

«На территории г. о. Лотошино открыты 3 фельдшерско-акушерских пункта: в деревне Колицыно, деревне Михалево, деревне Введенское. В этих населенных пунктах не было медпунктов», — сказала глава г. о. Лотошино Екатерина Долгасова.

Источник фото: телеканал «360»

Во всех фельдшерско-акушерских пунктах есть смотровые, процедурные, медикаменты для оказания первой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Для молодых специалистов, которые приезжают работать в небольшие деревни по программе «Сельский фельдшер», созданы все условия. В ФАПе находится блок для проживания. Это — трехкомнатная квартира с мебелью и техникой.