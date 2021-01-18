Передвижные ФАП для вакцинации от коронавируса появятся в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил коллег организовать работу передвижных ФАП, в которых жители региона смогут сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что эта тема сейчас крайне важна.

«Мы должны организовать работу, которая позволит ФАП приехать и на предприятия, заводы по заявке, а также оказать эти услуги (по вакцинации — прим. ред.) возле ТЦ по мере возможности. <…> Если мы ставим первую прививку, соответственно, мы должны понимать, куда пойдем второй раз», — заявил Воробьев.

Глава региона попросил внедрить эту услугу во всех муниципалитетах. По словам Воробьева, Подмосковье готово к масштабной вакцинации.

«Мы являемся одними из передовиков, но и объемы вакцинации у нас очень серьезные. Поставлена задача вакцинировать от ковида порядка трех миллионов человек. Для этого мы провели уже ряд мероприятий», — подчеркнул губернатор.

В регионе уже развернули около сотни прививочных пунктов. В ближайшее время появятся новые. В каждом из таких пунктов медики могут принять в течение дня до 70 человек. Воробьев добавил, что одна из основных задач властей — сделать запись на вакцинацию максимально удобной и понятной.

Сейчас жители Подмосковья могут записаться на прививку от коронавируса на сайте госуслуг. «360» составил пошаговую инструкцию, как это сделать.