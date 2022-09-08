Новый ФАП построят в Егорьевске к октябрю | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Новый ФАП построят в Егорьевске к октябрю pixabay.com

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Уже очень скоро в дереве Рахманово в Егорьевске заработает новый фельдшерско-акушерский пункт. Его уже строят, сейчас все работы на завершающем этапе. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса региона.

«На объекте завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей, отделочные работы внутри здания, благоустройство территории и установка ограждения», — привели в сообщении слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

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К этому моменту готовность объекта составляет около 95%. Ожидается, что ФАП введут в эксплуатацию уже в октябре этого года. Как рассказал глава ведомства, это будет первый фельдшерско-акушерский пункт, который строится по новой технологии завода Pro Module концерна «КРОСТ». Ожидается, что уже до конца года еще один такой же пункт заработает в Чехове. В целом в этом году собираются построить восемь медицинских объектов по такой технологии.

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Площадь пункта в Егорьевске составит примерно 200 квадратных метров. Он рассчитан на 36 посещений каждую смену, в нем будут оказывать первичную медицинскую помощь пациентам. Там появится кабинет приема, первичный кабинет для взрослых и детей, отдельная смотровая, кабинет для пребывания пациентов, а также другие обязательные для такого учреждения помещения.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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