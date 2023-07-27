Подмосковье 27 июля 2023, 16:39 Новый этап реконструкции парка «Березовая роща» начался в Дмитрове пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Реконструкция продолжается в парке «Березовая роща» в Дмитрове. Вскоре там оборудуют фонтаны, проложат новые дорожки и построят сцену.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный пообщался с жителями и руководством парка «Березовая роща».

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«Масштабная программа реконструкции парка стартовала в 2021 году. Здесь появилась современная скейт-площадка — на площади порядка 700 квадратных метров разместились разные фигуры. Для ребят младшего возраста в парке открыт игровой комплекс, который включает порядка 23 малых архитектурных форм», — отметил Илья Поночевный.

Он добавил, что после реконструкции вторая половина парка тоже станет современным пространством. Там проложат дорожки, уставят сцену и построят фонтанный комплекс от верхней части парка до центрального входа. Площадку для тренировки собак перенесут в более удобное место и оборудуют новыми элементами.

Кроме того, по просьбе жителей в парк вернется памятник жителям округа, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Первый этап работ в парке окончат к декабрю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего. Вообще, все, что касается содержания парков, у нас должно быть на высоком уровне», — сказал глава региона.

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