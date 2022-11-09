Новый этап благоустройства парка Толстого в Химках завершится к лету | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 17:54 Новый этап благоустройства парка Толстого в Химках завершится к лету

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Реконструкцию парка Толстого в Химках обсудили на совещании правительства региона. Глава Минблагоустройства Михаил Хайкин заявил, что объект откроют для посещения летом следующего года.

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В ходе первого этапа работ в парке благоустроят 12 гектаров. Там уже обновили площадь перед ДК «Родина» и музеем «Артишок» — на ней появилась сотня скамеек и урн для раздельного сбора отходов, а также 30 пешеходных дорожек, веломаршрут и кованное ограждение.

Глава округа Дмитрий Волошин отметил, что парк Толстого — главная зона отдыха в Химках. Его площадь превышает 26 гектаров.

«Чтобы сделать парк современным и комфортным, мы проводим масштабную реконструкцию в два этапа, сейчас уже завершаем первый. При этом парк открыт для посещений — огорожены лишь те части, где идут работы по благоустройству», — отметил он.

Второй этап реконструкции начнется в апреле. В парке появятся детские площадки, скейт-парк и памп-трек, а также сухой фонтан. На всей территории создадут кольцевую велодорожку длиной 2,5 километра. Появится и пляжная зона с платформой для маломобильных посетителей. Также в парке будут система видеонаблюдения, тропиночная сеть и освещение.

Глава округа отметил, что при реконструкции учли пожелания жителей Химок. Так, по их просьбе в парке появится фудкорт и новое колесо обозрения высотой 50 метров с системой отопления и кондиционирования — оно будет работать круглый год.

Реконструкцию парка проводят по проекту «Зеленый каркас» при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.