Подмосковье 26 марта 2024, 14:20 Новый эндокринолог начал прием пациентов в поликлинике № 13 в Балашихе Фото: Ирина Мальцева

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Эндокринолог Светлана Разумнова пополнила штат поликлиники № 13 в Балашихе. Ранее такого специалиста в этом медучреждении не было.

Светлана Разумнова окончила Саратовский государственный университет и отучилась на эндокринолога в Москве. Уже около двух недель она принимает пациентов в микрорайоне Железнодорожный. В день к ней обращаются около 15 человек.

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«Коллектив здесь прекрасный. Пациенты тоже все доброжелательные, в такой атмосфере приятно работать. Эндокринолога здесь какое-то время не было, поэтому меня очень ждали», — рассказала Светлана.

По ее словам, в основном к ней обращаются пациенты с диабетом второго типа и узлами щитовидной железы. Такие заболевания важно выявлять на ранней стадии.

Для медработников при устройстве на работу в Балашихинскую больницу предусмотрены меры поддержки. В их числе единовременная выплата впервые трудоустроенным и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля готов почти на 90%.

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