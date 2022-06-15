Новый экопункт для сбора вторичного сырья открыли в Реутове

В Реутове открыли новый пункт для приема вторичного сырья. Он стал уже восьмым в Подмосковье и первым, который установила в городе компания «РТ-Инвест». Об этом сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В Реутове появился первый фандомат от компании „РТ-Инвест“. Находится он по адресу: Юбилейный проспект, 2, ГК „Жилсервис“. Аппарат принимает только пластиковые и алюминиевые банки и бутылки от любых продуктов и торговых марок», — рассказал Каторов.

Три таких же экопункта ранее уже были установлены в Истре, еще по одному — на территории Красногорска, Серпухова, Ступино и Мытищ.

Напомним, что за сдачу тары в такие экопункты жителям Подмосковья начисляются баллы. Их можно потратить на приобретения в магазинах «ВкусВилл» или же на покупку бонусных сертификатов в сервисе UDS. Такие сертификаты действуют при оплате в магазинах, ресторанах или различных салонах. В целом на территории Московской области установили уже 412 фандоматов «РТ-Инвест».

Ранее стало известно, что фандоматы российского производства представили на выставке EXPO 2020 в Дубае. Компании «Экоплатформа» и SYNERGERTIC договорились с бизнес-сообществами ОАЭ о дальнейшем сотрудничестве. По мнению советника гендиректора Российского экологического оператора Михаила Панченко, экологическая повестка продолжает быть объединяющей силой в мире.