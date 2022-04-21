Российские фандоматы привлекли внимание бизнеса в ОАЭ

Фандоматы российского производства представили на выставке EXPO 2020 в Дубае. Компании «Экоплатформа» и SYNERGERTIC договорились с бизнес-сообществами ОАЭ о дальнейшем сотрудничестве. По мнению советника гендиректора Российского экологического оператора Михаила Панченко, экологическая повестка продолжает быть объединяющей силой в мире.

«В условиях обострения противоречий между отдельными странами и региональными блоками государств экологическая повестка остается одной из немногих объединяющих тем, — считает советник генерального директор „Российского экологического оператора“ Михаил Панченко. — Диалог об изменении климата, снижении выбросов вредных веществ, вторичной переработке и эффективной утилизации отходов не только не должен прерываться, но и интенсифицироваться, оказывая стабилизирующее воздействие на международное сотрудничество. Любые подвижки в сфере экономики замкнутого цикла в России, включая налаженное производство фандоматов, экопунктов и других технологических решений для раздельного накопления отходов, одинаково важны как для самой нашей страны, так и для остального мира. Эта важность определяется не только географическими масштабами России, но тем, что ни климат, ни уровень загрязненности не признают государственных границ».

В сотрудничестве с постоянным партнером SYNERGERTIC при поддержке со стороны Российского экспортного центра «Экоплатформа» продемонстрировала работу своего автомата международному сообществу. Презентация проектов была проведена на сенсорных экранах, графических столах с звуковыми и световыми эффектами. За период выставки было собрано более 10 000 единиц тары.

Благодаря интересу к фандоматам бизнес-сообществ ОАЭ компания установила сотрудничество с некоторыми из них. Фандоматы остались сортировать отходы в Эмиратах, уточнили в компании.

Всемирная выставка EXPO 2020 в Дубае завершилась в марте 2022 года. В ней приняли участие делегации из 192 стран, 25 миллионов посетителей. Выставка, представляющая собой уникальный микс технологических инноваций, развернулась на площади 438 гектаров.