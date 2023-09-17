Подмосковье 17 сентября 2023, 07:00 Новый экопарк «Меланж» открыли в Куровском Министерство благоустройства Московской области

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В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа открыли экопарк «Меланж». Пространство расположено на берегу реки Нерская между Новинским шоссе и Советской улицей. Название посвятили местному меланжевому комбинату, который долгие годы считался одним из важнейших местных предприятий.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что проект экопарка реализовали благодаря всероссийскому конкурсу программ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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«Мы открыли настоящий экопарк, в котором максимально сохранили флору набережной, при этом максимально наполнив его активными зонами — для спорта и спокойными — для прогулок, установили модные сейчас качели-„кольцо» и, конечно, главный павильон с многофункциональной смотровой площадкой, где можно проводить концерты, мастер-классы, творческие встречи и, конечно, фотосессии», — добавил он.

На территории создали площадку для воркаута, зону для выгула собак, пешеходные дорожки, качели и столы для настольного тенниса. Фирменным напитком станет кофе меланж — напиток австрийской кухни на основе эспрессо с добавлением подогретого молока и взбитых сливок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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