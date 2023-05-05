05 мая 2023, 11:17
Новый досуговый центр в Балашихе создаст 50 рабочих мест
Новый досуговый центр с кинозалами появится на улице Загородной в Балашихе. К строительству приступят уже в этом году и завершат в 2024 году.
«Проект включает пять небольших кинозалов, два выставочных зала, помещения для подготовки экспонатов к экспозиции, мастерские декоративно-оформительских работ и другие необходимые для эксплуатации помещения», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
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Новый досуговый центр создаст 50 рабочих мест. Здание будет выполнено лаконично с использованием белого, коричневого и серого цветов. Акцентными элементами на фасаде станут перфорированные панели из оцинкованной стали индивидуального изготовления.
На прилегающей территории будет обустроено уличное освещение, тротуары, велопарковки, скамейки и урны.
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