Новый дом культуры и пешеходная зона. Какие изменения пришли в Реутов в 2020 году

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов подвел итоги работы в 2020 году и определил планы на будущее в ходе традиционного ежегодного отчета.

«Несмотря на всеобщий карантин и локдаун из-за пандемии COVID-19, для Реутова 2020 год стал прорывным в различных сферах и прежде всего в области информационных технологий. В пандемию все мы научились работать и учиться дистанционно, стали больше использовать онлайн-сервисы, сделали наш муниципальный сегмент Центра управления регионом действенным инструментом, чтобы слышать мнения наших жителей и вовремя реагировать на возникающие вызовы», — сказал Каторов.

В 2020 году в Реутове был открыт новый дом культуры, благоустроена новая пешеходная зона, проведен глобальный ремонт в одной из школ, где в рамках сотрудничества с одним из столичных вузов оборудованы и размещены современные медико-биологические классы.

«Работы по благоустройству улицы Южной прошли в рамках президентского проекта „Жилье и городская среда“, также в 2020 году на участке Юбилейного проспекта — от улицы Южной до здания „Ростелекома“ — с обеих сторон обновили пешеходные дорожки, сделали выделенные полосы для велосипедистов, оборудовали 117 дополнительных парковочных мест», — сообщил глава Реутова.

Только опираясь на мнение наших жителей, количество которых уже превысило 108 тысяч человек, мы можем двигаться вперед и развивать наш город. Услышать каждого — наша задача Станислав Каторов глава городского округа Реутов.

Каторов также напомнил, что по индексу благоустройства городов Минстроя России Реутов два года подряд занимает высшие строчки в стране, а в категории больших городов удерживает лидерские позиции.