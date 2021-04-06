Подмосковье вошло в топ‑3 регионов по качеству городской среды

Первое и второе места в рейтинге регионов России по индексу качества городской среды за 2020 год досталось Москве и Санкт-Петербургу. Третье место заняла Московская область, набравшая 208 баллов по среднему значению показателя. Доля подмосковных городов с благоприятной городской средой составил 85%. Это 62 города из 73.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области сообщила, что прирост индекса к 2019 году составил 3%.

Среди больших городов лидируют — Реутов (263 баллов, первое место), Красногорск (238 баллов, третье место), Одинцово (232 баллов, четвертое место) и Люберцы (229 баллов, пятое место).

Лидерами рейтинга средних городов стали — Видное (235 баллов, первое место), Фрязино (228 баллов, второе место), Лобня (226 баллов, третье место) и Дзержинский (224 баллов, четвертое место).

В рейтинге малых городов (25-50 тысяч населения) отмечены — Истра (235 баллов, второе место), Котельники (232 баллов, третье место), Краснознаменск (227 баллов, четвертое место) и Можайск (226 баллов, пятое место)

Первое место среди малые города (5 — 25 тысяч человек) занял Талдом (230 баллов), второе Пересвет (220 баллов) и Четвертое — Черноголовка (220 баллов).

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин заявил, что высокие результаты были достигнуты за счет системного подхода к организации работ по повышению индекса качества.

«Это работа штаба по благоустройству: еженедельный мониторинг дорожных карт, доклады об их выполнении, в случае наличия рисков — принятие управленческих решений и постоянный контроль», — отметил Хайкин. По его словам, весомый вклад в достижения внес губернатор региона Андрей Воробьев. Он помог реализовать программу «Формирование комфортной городской среды» и создал отдельное ведомство, которое занимается этой работой.

Для того, чтобы вовлечь горожан в процессы, способные повысить качество городской среды, в 2021 году будет запущена общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства.

Голосование по перечню территорий, претендующих на попадание в проект по благоустройству «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» состоится в период с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru.

Губернатор Андрей Воробьев назвал три главные задачи, которые необходимо выполнить в городском округе Фрязино до конца 2021 года. В категории средних городов оно заняло второе место, набрав 228 баллов по индексу качества городской среды.