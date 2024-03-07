Подмосковье 07 марта 2024, 09:16 Новый детский сад в селе Перхушково откроется в апреле Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Торжественное открытие нового детского сада в микрорайоне «Равновесие» села Перхушково состоится в апреле. Учреждение рассчитано на 360 мест — это 15 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет.

Застройщик микрорайона «Равновесие» — группа компаний «Кортрос» — уже передал трехэтажное здание на баланс администрации Одинцовского городского округа. Началась запись детей в новый детский сад.

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«Садик построен в полном соответствии с действующими нормативами и отвечает современным требованиям инженерного обеспечения, энергоэффективности и энергосбережения. По пространству, габаритам и качеству оснащения этот детский сад не уступает многим школам. Полностью готовы и оборудованы просторные игровые и спальные комнаты, кружковые помещения, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, буфет, медицинский блок. Все выполнено очень качественно», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В учреждении обустроена лаборатория со STEM-модулем для интеллектуального развития детей и вовлечения их в научно-техническое творчество. По инициативе застройщика педагогов обучат работе с этой программой.

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

«Детский сад в микрорайоне „Равновесие“ — не первый социальный объект, который мы построили и передаем муниципальному образованию. Для нашей компании имеет первостепенное значение создание комфортной среды для жизни, районов с полноценным благоустройством и социальной инфраструктурой», — отметил директор департамента девелопмента проектов Московского региона группы компаний «Кортрос» Данил Пилипенко.

Новый детский сад в жилом комплексе «Равновесие» — первый в селе Перхушково. Добавим, что сейчас идет заселение первой очереди жилого комплекса. Дома возводятся по принципам green development с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности. Во дворах нет машин, предусмотрены зеленые зоны и прогулочные бульвары, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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