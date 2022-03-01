Новый детский сад в Лосино-Петровском сможет принять воспитанников в начале апреля

Жители Лосино-Петровского с нетерпением ждали открытия нового детского сада. Он будет готов принять воспитанников уже в начале апреля. Об этом в ходе своего отчета перед депутатами и жителями Лосино-Петровского сообщил глава округа Иван Курданин.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один новый детсад откроется в сентябре в микрорайоне Лукино-Варино. Сейчас здесь идут отделочные работы.

«С открытием нашего детского сада в Лосино-Петровском мы полностью на сегодняшний день освобождаемся от очереди. Кроме того, в поселке Свердловский в сентябре откроется еще один садик», — сообщила председатель Совета депутатов г. о. Лосино-Петровский Татьяна Голод.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство новых социальных объектов и ремонт действующих — одна из основных тем доклада главы округа. Немаловажным является и благоустройство общественных территорий. В прошлом году в Лосино-Петровском открылся долгожданный парк — беговые и велосипедные дорожки, игровые и танцевальные зоны, амфитеатр и пирс рыбака. Все это уже стало любимыми местами досуга жителей округа. Но время не стоит на месте и строятся новые планы.

«Все наши силы и возможности мы приложим к тому, чтобы реализовать все то, что намечено и вошло во многие программы. Будем все это реализовывать, так как планы очень большие. И аппетиты с каждым годом растут и у нас, и растут запросы у жителей», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин.

Источник фото: телеканал «360»

По многим вопросам Лосино-Петровский вошел в программы, с помощью которых сможет устранить наболевшие проблемы. Иван Курданин особо отметил, что это большая и сложная подготовительная работа, без которой невозможно что-либо изменить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2022 году в регионе обустроят 49 общественных территорий.