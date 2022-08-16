Новый детский сад в Красногорске откроют в 2023 году

Проектно-сметная документация по строительству нового детского сада в Красногорске прошла государственную экспертизу. Дошкольное учреждение смогут посещать 250 детей.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства детсада на 250 мест. Сад построят в Ильинском тупике. Ввод нового объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В детском саду будут просторные группы со спальнями и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский кабинет, пищеблок, технические и административные помещения. На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, также проведут благоустройство и озеленение.

Новый детский сад построят по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. К 1 сентября 2022 года в регионе откроется 15 новых школ и детских садов, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.