Новый детский сад построят в Люберцах

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство нового детского сада на 120 мест в городском округе Люберцы. Здание возведут за счет внебюджетных средств.

Детский сад появится в жилом комплексе «Pilot 9-18» в центре Люберец. Площадь объекта составит 2239, 5 квадратных метров. Помимо игровых комнат и спален в садике будет физкультурный зал, медицинский блок, кабинет логопеда и служебные помещения. Территорию вокруг здания озеленят и благоустроят. Здесь появятся беседки для малышей, спортивные и игровые площадки, теневые зоны и цветы.

После того, как объект будет сдан в эксплуатацию, его передадут на баланс администрации городского округа Люберцы. Планируется, что садик будет построен в мае 2024 года. Застройщиком выступает ООО СЗ «РД Люберцы».

Еще один новый детский сад появится в 2024 году в Ногинске.