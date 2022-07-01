Просторный детский сад с орнаментальными фасадами откроют в Ногинске

В Московской области, на территории Ногинска, реализуют масштабный проект. Там скоро откроется новый просторный детский сад по уникальному дизайну. Рабочая группа архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья уже одобрила внешний облик будущего здания. Возвести его планируется на Юбилейной улице в Богородском.

«В Ногинске планируется к реализации детский сад, выполненный по индивидуальному проекту. Дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест для воспитанников от полутора до семи лет. Общая площадь трехэтажного здания составит порядка 4200 квадратных метров. Строительство планируется начать в 2022 году и завершить в 2024-м», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На первом этаже здания будут находиться вестибюли, группы, пищеблок, медкабинеты и служебно-бытовые помещения. На втором и третьем этажах разместят группы, кружки и кабинеты для дополнительных занятий.

Само здание будет представлять собой сочетание прямоугольных объемов разной высоты. На входах будут установлены яркие розовые козырьки. Для входа в здание не потребуются лестницы или перепады высоты.

Лестницы будут выполнены в темно-сером цвете. Будет использован контрастный узор из белых и темных полос на главных входах. Окна обведут черным цветом, чтобы основная стена покрылась узорами. Рисунок, который расположен на основном фасаде, решили нанести и на кровлю — там появится паттерн из светло-серых квадратов.

«Графическое фасадное решение здания выполнено с использованием лаконичных паттернов. Каждый объем здания имеет свой паттерн, благодаря чему крупные формы здания визуально делятся на более мелкие и выразительные, сомасштабные ребенку. По задумке авторов, такие приемы вносят разнообразие в существующий фон окружающей застройки», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Для дополнительной детализации фасадных решений проектом предусмотрено выкрашивание креплений в ярко-розовый цвет — эта деталь позволит объединить облик на выраженном контрасте с пастельными тонами керамогранита.

Также будут проведены работы по благоустройству близлежащей территории. На участке сделают специальные зоны для отдыха со скамейками и навесами для тени. Будет множество игровых комплексов, а также фруктовый сад и огород. Возле главного входа расположат навесы для колясок и велосипедов.