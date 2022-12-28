Подмосковье 28 декабря 2022, 10:59 Новый детский сад построили в ЖК «Новое Пушкино» в Подмосковье

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Группа компаний «Инград» построила детский сад на 210 мест в ЖК «Новое Пушкино». Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Трехэтажное здание рассчитано на девять групп детей, включая ясли. В детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, а также медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога.

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«На территории жилого комплекса „Новое Пушкино“ уже построены детский сад для 230 малышей и школа для 550 учеников. Сейчас введен в эксплуатацию второй детский сад на 210 мест, после чего будут построены другие социальные объекты», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Кроме образовательных учреждений в социальную инфраструктура квартала войдут торгово-развлекательный, медицинский и спортивный центры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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