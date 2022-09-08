Новый детский сад построят в ЖК «Гоголь парк» в Люберцах | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый детский сад построят в ЖК «Гоголь парк» в Люберцах pixabay.com

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В жилом комплексе «Гоголь парк», который находится в Люберцах, скоро построят новый детский сад. Он будет не очень большим, рассчитанным на 75 воспитанников. Его будут строить за счет внебюджетных средств финансирования. Застройщиком выступит ГК «Основа».

Министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало разрешение на строительство. В детском саду откроются три группы детей. Там появятся учебные, развивающие и игровые комнаты. Благоустроят и прилегающую территорию — там появится огороженная площадка для прогулок, где дети смогут поиграть на свежем воздухе. Общая площадь объекта составит примерно две тысячи квадратных метров. В садике появится все необходимое для того, чтобы детям было комфортно в нем обучаться.

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Детский сад — не единственное, что построят в новом жилом комплексе. Там также появится подземный паркинг, в котором будет 80 мест для машин. Уже строится и надземный паркинг на 570 машиномест. Кроме того, там же построят кладовые помещения. На первом этаже в каждом корпусе появятся комфортные зоны для ожидания, комнаты матери и ребенка, гостевые санузлы, а также специальные помещения, где можно будет оставить коляски и велосипеды. Во дворе обустроят большую крытую спортивную площадку, там появятся ротонды для красоты, детские площадки для разных возрастов, а также сквер, где можно погулять и отдохнуть.

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Ранее стало известно, что новый детский сад в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове появится к декабрю этого года, а школа — к началу осени 2023-го. Об этом на строительной площадке рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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