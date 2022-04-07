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    07 апреля 2022, 18:26

    Новый детский сад откроют на Институтской улице во Фрязине

    Анастасия Аброськина

    Новый детский сад планируют открыть на Институтской улице во Фрязине. Для этого городскому округу передали нежилое здание из федеральной собственности.

    Новый детский сад откроют на Институтской улице во Фрязине | Изображение 1

    Прежде в помещении располагалась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. Но здание давно свободно.

    Глава городского округа Дмитрий Воробьев подчеркнул, что теперь удастся реализовать важный социальный проект.

    Мы планируем провести реконструкцию и открыть здесь полноценный детский сад

    Дмитрий Воробьев.

    Это, по его словам, разгрузит другие дошкольные учреждения. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова уточнила, что здание передали городскому округу при участии Минимущества и Росимущества.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.