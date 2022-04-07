Новый детский сад откроют на Институтской улице во Фрязине

Новый детский сад планируют открыть на Институтской улице во Фрязине. Для этого городскому округу передали нежилое здание из федеральной собственности.

Прежде в помещении располагалась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. Но здание давно свободно.

Глава городского округа Дмитрий Воробьев подчеркнул, что теперь удастся реализовать важный социальный проект.

Мы планируем провести реконструкцию и открыть здесь полноценный детский сад Дмитрий Воробьев.

Это, по его словам, разгрузит другие дошкольные учреждения. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова уточнила, что здание передали городскому округу при участии Минимущества и Росимущества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.