Подмосковье 16 февраля 2023, 12:10 Новый детский сад открылся в Реутове

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Еще одно новое дошкольное учреждение открылось в Подмосковье. Свои двери для воспитанников распахнул детский сад на 250 мест в Реутове.

Сад современный и оснащен всем необходимым. В Министерстве образования Подмосковья сообщили, что открытие учреждения позволило вдвое сократить очередь в жилом микрорайоне.

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«В плане на этот год открыть не менее 37 садов в регионе почти на 9,5 тысячи мест. Это большая и очень важная работа», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал о перспективах бывшего проблемного объекта долевого строительства — ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Комплекс получит комфортную социальную инфраструктуру: детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий людей.