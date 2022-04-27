Детский сад открылся в микрорайоне Путилково в Красногорске

Современный корпус дошкольного отделения школы № 20 открыли в Красногорске. Это микрорайон Путилково. Новое здание сможет принять 235 воспитанников.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что внутри предусмотрели помещения для младших, средних и старших групп.

Сад рассчитан на 235 мест. Он современный и оборудован всем необходимым Ирина Каклюгина.

В каждой группе, по ее словам, есть игровой зал, комната для сна, раздевалка и буфет.

Кроме того, внутри разместились актовый и спортивный залы. Во внутреннем дворике — игровая площадка.

«Дети и родители сегодня пришли в сад впервые. Впечатления положительные», — отметила Каклюгина.

Детский сад стал 10-м по счету, открывшимся в Подмосковье с начала года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.