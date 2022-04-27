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    27 апреля 2022, 15:51

    Детский сад открылся в микрорайоне Путилково в Красногорске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Современный корпус дошкольного отделения школы № 20 открыли в Красногорске. Это микрорайон Путилково. Новое здание сможет принять 235 воспитанников.

    Детский сад открылся в микрорайоне Путилково в Красногорске | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что внутри предусмотрели помещения для младших, средних и старших групп.

    Сад рассчитан на 235 мест. Он современный и оборудован всем необходимым

    Ирина Каклюгина.

    В каждой группе, по ее словам, есть игровой зал, комната для сна, раздевалка и буфет.

    Кроме того, внутри разместились актовый и спортивный залы. Во внутреннем дворике — игровая площадка.

    Детский сад открылся в микрорайоне Путилково в Красногорске | Изображение 2

    «Дети и родители сегодня пришли в сад впервые. Впечатления положительные», — отметила Каклюгина.

    Детский сад стал 10-м по счету, открывшимся в Подмосковье с начала года.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.