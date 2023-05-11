Подмосковье 11 мая 2023, 16:13 Новый детский сад открыли в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе Пресс-служба городского округа Баллашиха

Читать 360tv в

В ЖК «Измайловский лес» в Балашихе достроили и открыли детский сад для 120 воспитанников. Застройщиком объекта выступила ГК ПИК. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

В новом детском саду появились физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и кухня, а также комната для кружков и развивающих занятий. Для ребят оборудовали пять групповых, которые состоят из спальни, раздевалки, буфетной и туалетов.

Реклама

Территорию вокруг здания также благоустроили: озеленили территорию, установили спортивные и игровые площадки с теневыми навесами.

Отмечается, что на территории ЖК «Измайловский лес» уже открыли школу на 1,7 тысячи человек и детский сад для 350 малышей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников. Кроме того, к тому же сроку достроят современный детский сад в северной части микрорайона Катюшки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».