Подмосковье 22 декабря 2022, 12:09 Новый детский сад открыли в ЖК «Героев» в Балашихе

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Первый день работы прошел в торжественной обстановке. На входе малышей встречали небольшим театрализованным представлением, после чего провожали в новые группы. Ребят в новом саду ждут физкультурный и музыкальный залы, интересные игрушки, вкусные завтраки и обеды. За состоянием здоровья воспитанников будут следить в кабинетах педиатра и медсестры, логопеда и психолога. Для занятий на улице построили спортивную площадку и пять игровых зон.

Застройщиком объекта выступила компания «Главстрой Регионы».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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