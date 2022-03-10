Новый детский сад на 140 мест открылся в Электростали
В Электростали на средства инвестора открыли новый детский сад на 140 мест
В Электростали открыл свои двери новый детский сад. Микрорайон Северный очень быстро развивается, и открытие садика стало очень важным как для детей, так и для их родителей.
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что детский сад рассчитан на 140 мест.
Детское учреждение возводили на средства инвестора. В новом здании три этажа. В нем организовали шесть групп для детей от полутора до семи лет. Обеспечивать работу детского сада будут 23 сотрудника.
По словам Каклюгиной, в детском саду уже прошел первый рабочий день. Дети успели познакомиться друг с другом, с ними пообщались их новые воспитатели.
«В новом просторном здании обустроены групповые и спальные комнаты, спортивный и актовый зал, кабинеты для дополнительных занятий, медицинский кабинет и пищеблок», — подчеркнула вице-премьер.
В ЖК «Большое Путилково» в Красногорске строят современную школу на 1250 мест. Детский сад рядом с ней уже готов. Поскольку микрорайон новый, его жители очень ждут открытия образовательных центров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заметил, что корпуса важно сдать раньше срока.