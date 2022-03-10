Жизнь нового микрорайона. Современные школы и детские сады откроют в Путилкове

Современную школу построят в жилом комплексе «Большое Путилково» в Красногорске. Она примет сразу 1250 учеников, а рядом с ней уже готов детский сад. Этот микрорайон — новый, и открытия образовательных центров здесь очень ждут. Важно сдать корпуса раньше срока, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В ЖК «Большое Путилково» откроют крупную образовательную школу № 1. Губернатору доложили, что большинство материалов — российского производства, поэтому проблем с поставкой нет.

Школы очень нужны нам. Очень надеемся, что с опережением построите Андрей Воробьев.

Сейчас в жилом комплексе сдали первые 10 домов — въехали около четырех тысяч человек. До 2032 года жильем обеспечат 37 тысяч людей.

«Спасибо за ритмичную работу. В ЖК досрочно, всего за 10 месяцев, построили детский сад, а на подходе — еще один и школа. Строители не подвели, за что им отдельное спасибо», — сказал Воробьев.

По графику школу планируют открыть в марте 2023 года, однако застройщики работают на опережение, чтобы постараться сдать ее раньше.

Всего в «Большом Путилкове» построят 10 новых детских садов, четыре школы, поликлиники на 660 посещений с подстанцией скорой помощи, спортивные центры.

Рядом — детский сад

Этой весной рядом с будущей школой откроется детский сад на 235 мест. Набор уже идет.

«Следующие проекты мы будем делать уже вместе — и детский сад, и школу. Почему? Потому что и родителям удобно, и детям. Лучше, чтобы это был единый комплекс, — такая задача стоит», — сказал губернатор во время общения с родителями детей.

Он добавил, что новый жилой комплекс большой и динамично развивается. Школа, детский сад, поликлиника, реконструкция Путилковского шоссе — это все, что постепенно здесь будет.

«И опорный пункт полиции мы здесь уже открыли — тоже очень важная тема. Видеонаблюдение усиливаем, потому что на такое количество никогда не хватает сотрудников, и нам нужно умные решения принимать», — сообщил губернатор.

Он сообщил, что необходимо использовать самые передовые и современные методики дошкольного образования.

Раньше мы с самосвалом носились, а сейчас, конечно, все сложнее: уже экраны, доски — дети пишут, читают, музыкой занимаются Андрей Воробьев.

По его словам, важно, чтобы сады работали как первая ступень образования и развивали детей, готовили их к школе.

Ранее стало известно, что более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов Подмосковья в 2022 году.