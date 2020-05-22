Создание пристройки к школе возобновили в Балашихе. Там смогут учиться 400 детей

Создание пристройки к школе на 400 мест возобновили в подмосковной Балашихе. Это объект на Летной улице. Его продолжили строить, соблюдая санитарные нормы в условиях пандемии.

Открытие запланировали на сентябрь. К июню здесь подключат инженерные коммуникации, а затем начнется благоустройство дворика. Выполнение работ и мер безопасности проверил глава округа Сергей Юров.

Здесь есть врач. Ведется контроль температуры, учет сотрудников, выдаются маски и перчатки, а также соблюдается социальная дистанция Сергей Юров.

Он уточнил, в работах задействованы около 50 человек. Сегодня здесь прокладывают внутренние коммуникации. Монолитные работы завершили, а кровля и наружные сети почти полностью готовы.

«По этому объекту осталось сделать фасад, завершить кладку, внутреннюю отделку и выполнить благоустройство», — сказал заместитель генерального директора компании «Строймонтаж Групп» Гареев Асхат.

Он уточнил, что до сентября строительство планируют вести в круглосуточном режиме. В эти работы по созданию пристройки вложили свыше 350 миллионов рублей.

Кроме того, после временной паузы в округе также продолжили капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха» и взялись за уже начатое возведение новой общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Первомайский.

Возобновление строительства началось в Подмосковье 18 мая. Но работы продолжатся со строгим соблюдением санитарных норм. На площадках назначат ответственных за безопасность специалистов.