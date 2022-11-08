Новый детсад откроют в Кубинке после новогодних каникул | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 19:58 Новый детсад откроют в Кубинке после новогодних каникул

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Строительство детского сада на 330 мест на улице Армейской в Кубинке вышло на финишную прямую. Работы завершены уже на 91%, воспитанников здесь начнут принимать сразу после Нового года.

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В трехэтажном здании разместятся 14 групп для детей от полутора до семи лет. Сейчас в ремонте осталось нанести заключительные штрихи.

«Мы контролируем процесс строительства детского сада. Здесь очень современный дизайн. Здесь отдельно спортивный зал, отдельно музыкальный зал, большие групповые, спальни современные. Окна всегда будут освещены солнечным светом, то есть дизайнеры постарались», — сказала директор МБОУ «Кубинская СОШ № 2» Оксана Данилова.

На территории для прогулок с малышами уже установлены современные игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы. Завершением благоустройства станет озеленение территории. Открыть детский сад для жителей Кубинки планируют после новогодних каникул.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый корпус физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроют в 2023 году.