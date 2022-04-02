Новый детсад на 330 мест открылся в Лосино-Петровском

Детский сад «Ивушка» на 330 мест открылся в городском округе Лосино-Петровский. В садике оборудовали просторные игровые и спальни, есть спортивный и музыкальный зал, а работать с детьми пришли высококлассные педагоги.

Помимо основной работы, в детском саду есть все условия для ведения дополнительной образовательной деятельности. Подготовлены кабинеты и оборудование. Садик оснащен необходимой техникой.

«Специалисты у нас уже есть, высококлассные специалисты. Я думаю, что эту работу мы начнем буквально с 1 сентября», — сказала заведующая детским садом «Ивушка» Алла Глущенко.

Площадь детсада составляет более семи тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 330 детей в возрасте от двух до семи лет. Для воспитанников сформировали 17 возрастных групп. На территории детсада построены веранды и игровое оборудование, установлено видеонаблюдение.

«Это эпохальное событие для города. Мы сегодня полностью дефицит дошкольных учреждений устранили. Теперь в городе нет очередей. Беру на свой личный контроль и ответственность, к концу лета запустить еще один детсад. И это очень важно потому, что мы тогда и в поселок Свердловский и в микрорайоне Лукино-Варино тоже уберем дефицит», — сказал врип главы городского округа Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, несмотря на давление, под которым оказалась Россия из-за санкций, регион сохранит все меры социальной поддержки для населения, а строящиеся объекты инфраструктуры будут сданы в срок.