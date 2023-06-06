Подмосковье 06 июня 2023, 18:09 Новый автобусный павильон установили в деревне Голубое по просьбам жителей

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Глава Солнечногорска Константин Михальков в компании местных жителей проверил ход дорожных работ в деревне Голубое. Здесь заканчивают делать разворотную площадку для общественного транспорта и уже установили новый автобусный павильон.

«Сейчас по улице Родниковая завершаются работы по обустройству разворотной площадки для общественного транспорта. По просьбам жителей мы установили новый большой павильон взамен старой остановки», — отметил Константин Михальков.

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В деревне Голубое оптимизировали движение на двух перекрестках: на пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе и на пересечении улицы Жилинской и Пятницкого шоссе. Это позволило повысить пропускную способность населенного пункта и сделать дорогу более безопасной для 15 тысяч местных жителей.

Во дворах деревни нанесли разметку для спецтранспорта — на ее отсутствие жители тоже обращали внимание главы округа. Приступили к модернизации контейнерных площадок — в июне будет определен подрядчик для обновления объектов.

Следующая рабочая группа с жителями состоится в конце июня. На ней должностные лица отчитаются об устранении выявленных проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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