Подмосковье 30 марта 2023, 00:29 Новый автобус начал курсировать на маршруте № 22 в Ивантеевке

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На маршрут № 22 в Ивантеевке вышел новый автобус НеФАЗ. С начала года в Пушкинском округе начали курсировать уже 10 новых транспортных средств, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Новый автобус НеФАЗ является низкопольным, он вмещает до 105 человек. Транспортное средство оснащено системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда. Для удобства маломобильных пассажиров встроена механическая площадка, а в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок.

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Всего к концу 2023 года в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 1300 новых автобусов.

Новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.

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