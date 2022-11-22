Подмосковье 22 ноября 2022, 18:59 Больница в Дзержинском получила новый аппарат рентгена

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Врачи в Дзержинском смогут проводить исследования взрослым и детям на новом аппарате рентгена, который поступил по нацпроекту «Здравоохранение». Оборудование ввели в рабочий режим.

«Мы оснащаем наши стационары и поликлиники современной медтехникой, в том числе тяжелой. С начала года в регионе ввели в работу 17 новых цифровых аппаратов рентгена, из них восемь установили взамен устаревшей техники», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На эти цели в регионе направили больше 310 миллионов рублей с начала года.

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В Дзержинском планируется проводить до 40 исследований в день. Новый аппарат выдает высокое качество изображения, при этом имеет сниженную лучевую нагрузку на пациента. Жители могут пройти обследование и посмотреть результаты в личном кабинете на РПГУ. Записаться можно у лечащего врача или по телефону 122, а также через портал госуслуг или в инфомате в поликлинике.

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