Подмосковье 21 ноября 2022, 11:30 Трое врачей Подмосковья вошли в число лучших в России по мнению пациентов Unsplash

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Медицинский портал «ПроДокторов» назвал победителей премии лучших врачей России по мнению пациентов. В списке оказались три специалиста из подмосковных городов Чехова, Подольска и Шатуры.

Результаты всероссийской премии объявили 19 ноября в онлайн-формате на официальном канале «МедРокет». Этот рейтинг не учитывает стаж работы, специальность или категорию врача, единственное, что важно при его составлении, — это проверенные отзывы пациентов.

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В список лучших медиков России по мнению жителей вошли три специалиста из Подмосковья. Это врачи общей практики Александра Мурашкина из Чехова и Ирина Шкаровская из Шатуры, а также проктолог Ахмад Алкассаб из Подольска. Трудовой стаж этих специалистов — от одного до трех лет, но они уже проявили себя чуткими профессионалами, снискав массу положительных отзывов от своих пациентов.

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«Очень хочется, чтобы врачебное искусство спасать жизни получило красивое и запоминающееся обрамление. Премия для нас бесценная возможность поблагодарить врачей за их труд и внимательное отношение к пациентам», — отметил сооснователь портала «ПроДокторов» Сергей Федосов.

В 2023 году 12 миллиардов рублей из бюджета Подмосковья направят на здравоохранение. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе отремонтируют 70 объектов поликлиник, амбулаторий и больниц. Продолжится программа поддержки врачей.

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