Новый аппарат КТ установили в больнице в Клину

Еще один аппарат КТ установили в больнице в Клину. Он стал вторым. Первый работает в стационаре, а новый — в Центре амбулаторной онкологической помощи.

Как отметила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, томограф используют для людей с подозрением на онкологические заболевания и другими диагнозами.

Новый аппарат КТ рассчитан на пациентов весом до 270 килограммов, что позволяет обследовать людей с избыточной массой тела Светлана Стригункова.

Врачи смогут выполнять на новом аппарате 40 исследований в сутки. Предварительно кабинет отремонтировали.

Пациентов будут принимать по ОМС. Пройти обследование можно по направлению лечащего врача.

Кроме того, в Клинской больнице появился рентген-аппарат С-дуга. Его применяют для работы в операционных.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.