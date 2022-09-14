Новый аппарат ЭКМО поступил в областной перинатальный центр Балашихи | 360°

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Новый аппарат ЭКМО поступил в областной перинатальный центр Балашихи

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Оборудование стоимостью более 12 миллионов рублей для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации поступило в распоряжение врачей перинатального центра в Балашихе. Аппарат применяется для помощи новорожденным с тяжелой дыхательной недостаточностью.

«Это первый аппарат ЭКМО для неонатологической службы в Подмосковье. Он будет использоваться для оказания помощи новорожденным с пороками развития легких, пневмонией и другими заболеваниями. Стоимость аппарата — 12,6 миллиона рублей. Медицинские специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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ЭКМО — это технология искусственного кровообращения и насыщения кислородом крови. Пациента подключают к аппарату оксигенации, который вместо легких очищает кровь от углекислого газа, насыщает ее кислородом и возвращает в организм. При проведении процедуры новорожденным используется донорская кровь, чтобы компенсировать объем жидкости, циркулирующей в аппарате. Для выполнения одной процедуры ЭКМО задействованы четыре специалиста: хирург, реаниматолог, перфузиолог и медсестра. Новый аппарат позволит оказывать серьезную помощь детям в Московской области. Раньше таких пациентов приходилось переводить в федеральные клиники.

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В сентябре новые отделения реанимации и эндокринологии появились в Научно-исследовательском клиническом институте детства в Мытищах. В отремонтированной больнице побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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