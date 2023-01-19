Подмосковье 19 января 2023, 14:09 Новый аппарат для рентгенов появился в поликлинике в Химках

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Новый рентген-аппарат начал работать во взрослой поликлинике № 3 в Химках. Его установили взамен устаревшего оборудования. Перед установкой техники в кабинете провели ремонт.

Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что с начала прошлого года в медучреждениях области заработали 34 новых рентген-аппарата. На них потратили почти 640 миллионов рублей. Всего до 2024 года планируют запустить 279 единиц нового оборудования. Это маммографы, флюорографы и другая техника.

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«В прошлом году мы запустили масштабную программу по замене устаревшего тяжелого медоборудования на современное, цифровое. Мы стараемся открывать новые рентген-кабинеты там, где прежде такой техники не было», — отметила она.

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Пройти диагностику на новом аппарате бесплатно могут все пациенты по полису ОМС по направлению лечащего врача.

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