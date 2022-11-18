18 ноября 2022, 11:33
Новый аппарат для рентгенов начал работать в больнице в Раменском
Совхозная участковая больница в Раменском получила новый аппарат рентгена стоимостью 18,5 миллиона рублей. Первые пациенты уже прошли обследования.
Реклама
«В Подмосковье реализуется масштабная программа по замене устаревшей медтехники на современную. Новый рентген в Раменском — цифровой, установлен взамен аналогового аппарата. Это позволит сделать диагностику качественнее и доступнее», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Реклама
Новая техника будет делать исследования грудной клетки, легких, позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Им легче и проще пользоваться, а четкость выводимого изображения — выше. Важно, что полученные данные остаются в памяти компьютера и могут использованы в дальнейшем.
«Мы очень рады, что теперь рядом с домом можно сделать рентген. Не нужно далеко ездить — это важно», — отметила пациентка Галина Галайко, которая одной из первых прошла обследование на новом аппарате.
Оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2023 году на развитие здравоохранения в регионе направят 132 миллиарда рублей.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Здравоохранение
Медицина
Нацпроекты
Раменское
Реклама
Реклама