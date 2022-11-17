Подмосковье 17 ноября 2022, 12:45 Более 80 поправок внесут в проект бюджета Подмосковья на 2023 год к концу ноября Unsplash

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Проект бюджета Московской области на 2023 год приняли во втором чтении в Мособлдуме. К документу поступило 96 замечаний, 83 из которых были поддержаны депутатами.

Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина сообщила, что доходы бюджета в 2023 году составят 867,9 миллиарда рублей, а расходы — 946,6 миллиарда. При этом экономисты ожидают рост инвестиций на 3,4%.

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В следующем году в регионе сохранятся многие налоговые льготы, в том числе по налогу на прибыль. Особые условия продлят для компаний, на балансе которых учтены автомобильные дороги общего пользования, и для производителей пива.

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Патент на работу для иностранных граждан подорожает в Подмосковье и составит 6600 рублей ежемесячно (в 2022 году это 5 900 рублей в месяц).

Из расходов на реализацию госпрограмм наибольшую часть составляет образование - это 174 миллиарда рублей. На здравоохранение направят 132 миллиарда, на соцзащиту — 92 миллиарда, на строительство социальных объектов — 51 миллиард рублей. Еще восемь миллиардов уйдет на развитие спорта в регионе, и шесть миллиардов — на культуру.

Работа над проектом бюджета Подмосковья продолжается. До 23 ноября будут собраны поступившие поправки.

«Несмотря на экономическую ситуацию, связанную с санкциями, бюджет демонстрирует стабильность. Это позволит нам реализовать все социальные обязательства»», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.