Новый аппарат для диагностики зрения появился в больнице в Дмитрове

Автоматический кераторефрактометр поступил в распоряжение Дмитровской больницы. Прибор уже активно работает и помогает офтальмологам определять вид и степень патологии зрения.

«Наше отделение пополнилось новой современной медтехникой. Автоматический кераторефрактометр необходим для диагностики и выявления различных патологий, в том числе астигматизма, миопии, гиперметропии и других нарушений зрения», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Дмитровской больницы Ираклий Бехорашвили.

Оборудование уже установлено и применяется специалистами в работе. Медтехника закуплена по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021–2025 года, которая реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Записаться на прием к врачу можно на региональном Портале государственных услуг или по номеру 122.

Здравоохранение продолжает развиваться в Подмосковье. Строятся новые больницы, ремонтируются поликлиники, закупается новое оборудование. Для привлечения квалифицированных врачей в области действуют меры поддержки. Про них рассказал губернатор Андрей Воробьев.